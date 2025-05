Località della Magna Grecia nei cruciverba: la soluzione è Sibari

SIBARI

Curiosità e Significato di "Sibari"

La parola Sibari è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sibari.

Sibari è un'antica città greca fondata nel VII secolo a.C. in Calabria, parte della Magna Grecia. Nota per la sua posizione strategica e la prosperità economica, divenne un importante centro commerciale e culturale, famoso per la sua agricoltura e per il culto di Dionisio. Oggi è un sito archeologico significativo.

Antica località della Magna Grecia in CalabriaFu una fiorente località della Magna GreciaVissero in Magna GreciaAbitanti della Magna GreciaVissero nella Magna Grecia

Come si scrive la soluzione: Sibari

S Savona

I Imola

B Bologna

A Ancona

R Roma

I Imola

