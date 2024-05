Significato della soluzione per: Abitanti della magna grecia

Il termine non comprendeva i coloni situati in Sicilia, per i quali esisteva la denominazione di sicelioti (Set/Seta). Italioti (in greco tat/tata Italiotai) è il termine con cui i greci antichi indicavano i coloni di lingua greca che si sono insediati nella penisola italiana e più specificamente al Sud, cioè in Magna Grecia. Entrambi i termini sono stati accolti, con lo stesso significato, nella letteratura scientifica in ambito storico e archeologico.

Italiano: Aggettivo: italiota m e f sing . (storia) di antico colono greco stanziato sulle coste dell'Italia meridionale. (spregiativo) di individuo italiano a cui si imputa poca intelligenza e scarsa cultura. (spregiativo) proprio dell'italiano, riferito a certe caratteristiche di opportunismo, strafottenza si comporta come la classica persona italiota.. Sostantivo: italiota m e f sing .