La definizione e la soluzione di 8 lettere: Vissero in Magna Grecia. ITALIOTI

Curiosità su Vissero in magna grecia: Italioti (in greco tat/tata Italiotai) è il termine con cui i greci antichi indicavano i coloni di lingua greca che si sono insediati nella penisola italiana e più specificamente al Sud, cioè in Magna Grecia. Il termine non comprendeva i coloni situati in Sicilia, per i quali esisteva la denominazione di sicelioti (Set/Seta). Entrambi i termini sono stati accolti, con lo stesso significato, nella letteratura scientifica in ambito storico e archeologico. Con l'avvento della dominazione romana, gli italioti erano distinti dai popoli italici autoctoni. La colonizzazione greca delle coste meridionali della penisola e ...

