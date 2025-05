La n 5 venne composta da Mendelssohn in re maggiore nei cruciverba: la soluzione è Sinfonia Della Riforma

SINFONIA DELLA RIFORMA

Curiosità e Significato di "Sinfonia Della Riforma"

La Sinfonia della Riforma, conosciuta come Sinfonia n. 5 di Mendelssohn, è un'opera che celebra la Riforma protestante attraverso la musica. Composta in re maggiore, incorpora elementi vocali e corali, riflettendo l'impatto storico e spirituale del movimento di Martin Lutero.

Come si scrive la soluzione: Sinfonia Della Riforma

S Savona

I Imola

N Napoli

F Firenze

O Otranto

N Napoli

I Imola

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

F Firenze

O Otranto

R Roma

M Milano

A Ancona

