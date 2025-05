Il calibro di una pericolosa cartuccia della Smith & Wesson nei cruciverba: la soluzione è Trentotto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il calibro di una pericolosa cartuccia della Smith & Wesson' è 'Trentotto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRENTOTTO

Curiosità e Significato di "Trentotto"

Vuoi sapere di più su Trentotto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Trentotto.

Il trentotto è un calibro di cartuccia utilizzato principalmente nelle pistole Smith & Wesson, noto per la sua potenza e precisione. Questo calibro è comune nelle armi da fuoco e viene spesso impiegato sia per uso sportivo sia per la difesa personale, grazie alla sua efficacia.

Come si scrive la soluzione: Trentotto

Se "Il calibro di una pericolosa cartuccia della Smith & Wesson" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O C O P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPACO" OPACO

