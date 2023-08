George Smith famoso generale statunitense - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: George Smith famoso generale statunitense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATTON

Significato/Curiosita : George smith famoso generale statunitense

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi george washington (disambigua). george washington (['winton]; bridges creek, 22 febbraio 1732... George smith patton (san gabriel, 11 novembre 1885 – heidelberg, 21 dicembre 1945) è stato un generale statunitense durante la seconda guerra mondiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

