MELO

Curiosità e Significato di "Melo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Melo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Melo? Produce Granny Smith si riferisce alla varietà di mela conosciuta come Granny Smith, caratterizzata dal suo colore verde brillante e dal sapore acidulo. Questa mela è spesso utilizzata in cucina per la preparazione di dolci, insalate e piatti salati, grazie alla sua croccantezza e al suo grado di acidità che la rendono molto versatile. Insomma, quando parliamo di MELO, stiamo celebrando un frutto amato in tutto il mondo!

Come si scrive la soluzione Melo

Stai cercando la risposta alla definizione "Produce Granny Smith"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

L Livorno

O Otranto

