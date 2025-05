Forma il cosiddetto Delta dei Sette Fiumi nei cruciverba: la soluzione è Indo

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Forma il cosiddetto Delta dei Sette Fiumi' è 'Indo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDO

Curiosità e Significato di "Indo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Indo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Indo.

Il Delta dei Sette Fiumi si riferisce a un sistema fluviale nella regione del Punjab, in India e Pakistan. Tra questi fiumi, l'Indo è il principale, noto per la sua storicità e importanza agricola. È fondamentale per le civiltà che si sono sviluppate lungo le sue rive.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Indo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Forma il cosiddetto Delta dei Sette Fiumi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

