La definizione e la soluzione di 8 lettere: Lo è la pittura che si può pulire. LAVABILE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: Il pannolino è un indumento intimo con proprietà assorbenti, fatto indossare ai neonati e ai bambini, dalla nascita fino a circa l'età di due anni, in quanto non sono in grado di controllare le loro necessità fisiologiche intestinali e urinarie, oppure che non sono in grado di recarsi in bagno quando questa necessità si presenta.

lavabile m e f sing (pl.: lavabili)

non cambia durante il lavaggio, scolorisce, non scolorisce

Sillabazione

la | và | bi | le

Pronuncia

IPA: /la'vabile/

Etimologia / Derivazione

deriva da lavare

Parole derivate