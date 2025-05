Un saluto assai diffuso nei cruciverba: la soluzione è Salve

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Un saluto assai diffuso' è 'Salve'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALVE

Curiosità e Significato di "Salve"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Salve più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Salve.

Salve è un saluto formale e rispettoso, utilizzato in contesti sia colloquiali che professionali. È particolarmente diffuso in Italia e in alcune altre lingue romanze, rappresentando un modo neutro e cortese per avviare una conversazione. La sua versatilità lo rende adatto a diversi ambienti sociali.

Come si scrive la soluzione: Salve

Non riesci a risolvere la definizione "Un saluto assai diffuso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

A Ancona

L Livorno

V Venezia

E Empoli

