La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un recipiente floscio' è 'Otre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OTRE

Curiosità e Significato di "Otre"

Hai risolto il cruciverba con Otre? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Otre.

OTRE è un termine che indica un recipiente floscio, solitamente utilizzato per contenere liquidi come vino o acqua. Tradizionalmente realizzato in cuoio o tessuto, l'otre si distingue per la sua capacità di adattarsi alla forma del contenuto, espandendosi o comprimendosi a seconda della quantità di liquido presente.

Come si scrive la soluzione: Otre

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un recipiente floscio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

T Torino

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M T A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANTO" MANTO

