Un intruso nell organismo umano nei cruciverba: la soluzione è Corpo Estraneo

Home / Soluzioni Cruciverba / Un intruso nell organismo umano

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Un intruso nell organismo umano' è 'Corpo Estraneo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORPO ESTRANEO

Curiosità e Significato di "Corpo Estraneo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Corpo Estraneo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Corpo Estraneo.

Un corpo estraneo è qualsiasi materiale o sostanza che entra nell'organismo umano e non è naturalmente presente. Può includere oggetti come schegge, tessuti, o materiali contaminanti, e può causare reazioni avverse, infezioni o infiammazioni, richiedendo spesso un intervento medico per la rimozione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: idrica: e il ristagno di fluidi nell organismoGrassi dell organismo umanoVariano periodicamente nell organismoCarenza di ossigeno nell intero organismoSomigliante all essere umano nell aspetto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Corpo Estraneo

Hai trovato la definizione "Un intruso nell organismo umano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

O Otranto

R Roma

P Padova

O Otranto

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

N Napoli

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S C I N T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCONTI" SCONTI

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.