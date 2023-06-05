Grassi dell organismo umano

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Grassi dell organismo umano' è 'Trigliceridi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TRIGLICERIDI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Grassi dell organismo umano" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Grassi dell organismo umano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Trigliceridi? I trigliceridi sono i principali componenti dei grassi nel corpo umano. Sono molecole composte da glicerolo e tre acidi grassi, che vengono immagazzinate come energia da utilizzare in momenti di bisogno. Livelli elevati di trigliceridi nel sangue possono essere un segnale di problemi di salute come il rischio cardiovascolare. La loro presenza è fondamentale per il funzionamento cellulare e il metabolismo energetico.

La soluzione associata alla definizione "Grassi dell organismo umano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Grassi dell organismo umano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Trigliceridi:

T Torino R Roma I Imola G Genova L Livorno I Imola C Como E Empoli R Roma I Imola D Domodossola I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Grassi dell organismo umano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

