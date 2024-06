Lo strumento con la coda

: L'origine del termine è italiana ed è riferito alla possibilità di suonare note a volumi diversi in base al tocco, effetto non ottenibile in strumenti a tastiera precedenti, quali il clavicembalo. Il pianoforte è uno strumento musicale a corde percosse mediante martelletti, azionati da una tastiera. La tastiera è di norma composta da 88 tasti, 52 bianchi e 36 neri. I bianchi rappresentano le note: do, re, mi, fa, sol, la e si.

Italiano: Sostantivo: pianoforte ( approfondimento) m sing (pl.: pianoforti) (musica) strumento musicale a corde e tastiera, nato a Firenze alla fine del diciassettesimo secolo, dove il suono è prodotto percuotendo le corde con martelletti messi in funzione dalla pressione dei tasti. L'origine del termine è italiana e si riferisce alla possibilità di suonare note a volumi diversi in base al tocco, effetto non ottenibile nel suo antenato, il clavicembalo.