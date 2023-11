La definizione e la soluzione di: Suona uno strumento a fiato traverso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : FLAUTISTA

Significato/Curiosita : Suona uno strumento a fiato traverso

traverso con 21 buchi dongdi () - strumento a fiato usato nel sud della cina dalla popolazione dong koudi (, pinyin: koudí) - un flauto traverso molto... con 21 buchi dongdi () -usato nel sud della cina dalla popolazione dong koudi (, pinyin: koudí) - un flautomolto... I flauti, detti anche aerofoni labiali o aerofoni a imboccatura naturale, sono una famiglia di strumenti musicali appartenenti al gruppo dei legni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Suona uno strumento a fiato traverso : suona; strumento; fiato; traverso; Lo suona Lang Lang; Si suona portando un dito alla bocca; Lo suona l incantatore di serpenti; Ha scritto Il postino suona sempre due volte; suona la chitarra elettrica dalle note più gravi; Uno strumento di prova usato dal radiotecnico; Tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; strumento per misurare la luminosità delle stelle; strumento per spianare la terra; Strumnento musicale a fiato ; La linguetta di molti strumenti a fiato ; Per suonarlo occorre molto fiato ; Strumento a fiato può essere dolce o di Pan; Si fa per riprendere fiato ; Strumenti simili al flauto traverso ; Uno dei suoi strumenti è traverso ; È dolce o traverso ; Si può averla di traverso ; È magico in un opera di Mozart anche traverso ;

Cerca altre Definizioni