TUBI

Curiosità e Significato di "Tubi"

Hai risolto il cruciverba con Tubi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Tubi.

I tubi sono condotti cilindrici utilizzati per il trasporto di liquidi, gas o solidi. Possono essere realizzati in vari materiali, come metallo, plastica o gomma, e sono fondamentali in diverse applicazioni, dall'impianto idraulico domestico ai sistemi industriali e di distribuzione energetica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una conduttura per liquidi o per gasMovimenti costanti di liquidi e gasLo sono i liquidi che fanno lavorare i reniLo sono gli schermi a cristalli liquidiLo sono molti gas

Come si scrive la soluzione: Tubi

Stai cercando la risposta alla definizione "Sono percorsi da liquidi o da gas"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

U Udine

B Bologna

I Imola

