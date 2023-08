Movimenti costanti di liquidi e gas - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Movimenti costanti di liquidi e gas. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FLUSSI

Significato/Curiosita : Movimenti costanti di liquidi e gas

In fisica, è il ramo della meccanica del continuo che studia le proprietà dei fluidi, cioè liquidi, vapori e gas, e anche alcune fasi di sostanze che... Disambiguazione – "flussi" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi flusso (disambigua). l'economia, il commercio, la contabilità e i settori... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 15 agosto 2023

