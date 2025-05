Proteggono finestre nei cruciverba: la soluzione è Inferriate

Home / Soluzioni Cruciverba / Proteggono finestre

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Proteggono finestre' è 'Inferriate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INFERRIATE

Curiosità e Significato di "Inferriate"

Approfondisci la parola di 10 lettere Inferriate: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Le inferriate sono strutture di protezione in metallo, spesso utilizzate per rinforzare finestre e porte. La loro funzione principale è quella di impedire intrusioni, aumentando la sicurezza degli edifici. Possono essere fisse o apribili e si presentano in vari stili per adattarsi all'estetica dell'ambiente.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Oscurano le finestreProteggono BiancaneveParti delle finestre che combaciano con gli stipitiProteggono dagli aghiHa le sbarre alle finestre

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Inferriate

La definizione "Proteggono finestre" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

R Roma

I Imola

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P R O N I E T L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INTERPOL" INTERPOL

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.