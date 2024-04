La Soluzione ♚ Proteggono dagli aghi

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Proteggono dagli aghi. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DITALI

Curiosità su Proteggono dagli aghi: Neuroni siti in determinati agglomerati ("nuclei") del cervello sottilissimi aghi di magnetite in grado di permettere l'orientamento con il campo magnetico... I ditali sono un tipo di pasta di origine campana, che hanno dato origine ad una vasta gamma di varianti.

