Parti delle finestre che combaciano con gli stipiti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parti delle finestre che combaciano con gli stipiti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : BATTITOI

Significato/Curiosità : Parti delle finestre che combaciano con gli stipiti

Gli elementi delle finestre che si allineano con gli stipiti o battitoi sono cruciali per la loro struttura e funzionalità. Queste parti includono le cornici laterali verticali, chiamate stili, che conferiscono solidità e stabilità all'apertura. Inoltre, la trave superiore, detta architrave, contribuisce a sorreggere il peso della finestra. Le guarnizioni, essenziali per prevenire infiltrazioni d'aria e acqua, si adattano agli stipiti per garantire una tenuta efficace. La precisione nel design e nell'allineamento di queste parti con gli stipiti è fondamentale per l'estetica e per evitare dispersioni termiche. Complessivamente, l'integrazione accurata di queste componenti assicura finestre efficienti dal punto di vista energetico e visivamente gradevoli.

Altre risposte alla domanda : Parti delle finestre che combaciano con gli stipiti : parti; delle; finestre; combaciano; stipiti; Le parti dei vari attori; Il parti to di Berlinguer sigla; A quello pucciniano apparti ene Gianni Schicchi; Taglia da due parti ; parti cella elettrica carica negativamente; Bovino selvatico delle praterie nordamericane; Caratterizza la disposizione delle auto in certi posteggi; Il consumare a opera delle acque o del vento; Irritazioni delle mucose nasali; Insetto che danneggia le radici delle piante; Una chiusura per finestre ; Inferriata da finestre ; Le finestre dipinte delle antiche cattedrali; Oscurano le finestre ; Sbarrare porte o finestre ; I capostipiti che danno il nome alla famiglia;

Cerca altre Definizioni