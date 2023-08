Berlino ne ha preso il posto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Berlino ne ha preso il posto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : BONN

Significato/Curiosità : Berlino ne ha preso il posto

Berlino ha sostituito Bonn come capitale della Germania nel 1990, dopo la riunificazione del paese. Questo cambiamento rappresentò un passo significativo nella storia tedesca, segnando il ritorno della capitale alla posizione centrale che aveva avuto prima della divisione. Berlino, con la sua storia ricca e la sua posizione strategica, simboleggia l'unità nazionale e l'apertura verso il futuro. Questa transizione ha portato a una profonda trasformazione dell'immagine della Germania a livello internazionale, mentre Bonn ha continuato a svolgere un ruolo importante come centro amministrativo e diplomatico.

