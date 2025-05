Premere forte il cappello in testa nei cruciverba: la soluzione è Calcare

Home / Soluzioni Cruciverba / Premere forte il cappello in testa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Premere forte il cappello in testa' è 'Calcare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CALCARE

Curiosità e Significato di "Calcare"

Vuoi sapere di più su Calcare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Calcare.

Calcare significa esercitare una pressione intensa su qualcosa, in questo caso sul cappello, per fissarlo saldamente sulla testa. Il termine viene spesso utilizzato in contesti più ampi, come calcare una superficie o un oggetto, sottolineando l'idea di applicare forza o peso.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nasce con il cappello in testaLa testa del gorillaForte al contrarioPianta le cui bacche aromatizzano un forte liquoreFanno forte Popeye

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Calcare

Hai davanti la definizione "Premere forte il cappello in testa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R O O T E G A R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "EROGATORE" EROGATORE

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.