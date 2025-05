Liberato dal giogo straniero o dal peccato nei cruciverba: la soluzione è Redento

REDENTO

Curiosità e Significato di "Redento"

La soluzione Redento di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Redento per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola redento deriva dal verbo redimere, che significa liberare o salvare. In un contesto religioso, si riferisce alla liberazione dal peccato e alla riconciliazione con Dio. In senso più ampio, può indicare la liberazione da qualsiasi forma di oppressione o male, portando a uno stato di libertà e salvezza.

Come si scrive la soluzione: Redento

Hai trovato la definizione "Liberato dal giogo straniero o dal peccato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

R Roma

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

