Si uniscono e lottano contro il giogo straniero nei cruciverba: la soluzione è Patrioti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Si uniscono e lottano contro il giogo straniero' è 'Patrioti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATRIOTI

Curiosità e Significato... La parola Patrioti è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Patrioti.

Perché la soluzione è Patrioti? I patrioti sono coloro che uniscono le forze e combattono per difendere la propria terra e i valori nazionali contro ingerenze straniere. Sono persone animate da un forte senso di appartenenza e orgoglio, pronte a lottare per la libertà e l’indipendenza del proprio paese. La loro dedizione rafforza l’identità nazionale e preserva la cultura. In definitiva, i patrioti sono il cuore di ogni nazione libera e sovrana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Combattono l invasoreDevoti al proprio PaeseLi ricorda la storiaInsurrezione contro il giogo stranieroSi uniscono in legheSi valuta con il contro

P Padova

A Ancona

T Torino

R Roma

I Imola

O Otranto

T Torino

I Imola

O I R U M L S A Mostra soluzione



