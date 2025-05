La totalità del personale di un ufficio nei cruciverba: la soluzione è Organico

ORGANICO

Curiosità e Significato di "Organico"

Hai risolto il cruciverba con Organico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Organico.

Il termine organico si riferisce all'insieme del personale che compone un ufficio, comprendendo tutte le figure professionali e i ruoli necessari per il suo funzionamento. In ambito lavorativo, rappresenta la struttura e la forza lavoro di un'azienda o ente, indispensabili per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come si scrive la soluzione: Organico

Non riesci a risolvere la definizione "La totalità del personale di un ufficio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

R Roma

G Genova

A Ancona

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O Z I D E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIZIONE" DIZIONE

