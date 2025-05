Fare il tifo o gli esami nei cruciverba: la soluzione è Sostenere

SOSTENERE

Curiosità e Significato di "Sostenere"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Sostenere, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Sostenere significa offrire supporto o incoraggiamento a qualcuno o qualcosa. Nel contesto sportivo, implica tifare per una squadra o un atleta, mentre in ambito accademico si riferisce all'atto di affrontare e superare esami o prove, attestando quindi l'impegno e la determinazione in diverse situazioni.

Fare un taglio sulla sommaPermette a un giovane di fare esperienza in aziendaFare da iettatoreLa fibra per fare il linoleumFare passare all azione

Come si scrive la soluzione: Sostenere

Se "Fare il tifo o gli esami" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

O Otranto

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U L O A C L T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATULLO" CATULLO

