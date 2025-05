Le conta chi si allena in piscina nei cruciverba: la soluzione è Vasche

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le conta chi si allena in piscina' è 'Vasche'.

VASCHE

Curiosità e Significato di "Vasche"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Vasche, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La soluzione VASCHE si riferisce alle piscine, in genere spazi progettati per nuotare e allenarsi. Le vasche possono avere diverse dimensioni e profondità, e sono comunemente utilizzate non solo per il nuoto ricreativo, ma anche per attività sportive e di allenamento professionale.

Si allena gettandosiUn gioco in cui si contaSi conta sul polliceSi conta tra nine e elevenSi conta tra eight e ten

Come si scrive la soluzione: Vasche

Stai cercando la risposta alla definizione "Le conta chi si allena in piscina"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.