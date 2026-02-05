Un allenamento in piscina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un allenamento in piscina' è 'Nuotata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NUOTATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un allenamento in piscina" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un allenamento in piscina". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Nuotata? La nuotata è un'attività fisica svolta in acqua, che coinvolge movimenti coordinati per migliorare resistenza e forma fisica. È spesso praticata come esercizio regolare o come competizione tra nuotatori. Questa attività richiede tecnica e resistenza, offrendo benefici sia cardiovascolari che muscolari. La nuotata può essere rilassante o intensa, adattandosi alle esigenze di chi la pratica. È un modo efficace per mantenersi in forma e migliorare la salute generale.

Se la definizione "Un allenamento in piscina" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un allenamento in piscina" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Nuotata:

N Napoli U Udine O Otranto T Torino A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un allenamento in piscina" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

