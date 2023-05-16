Comode e capienti sacche da viaggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Comode e capienti sacche da viaggio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comode e capienti sacche da viaggio' è 'Borsoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

B O R S O N I

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Comode e capienti sacche da viaggio

Comode e capienti sacche da viaggio Risposta: BORSONI

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Vocali: 3

3 Consonanti: 4

4 Parole: 1

1 Difficoltà: media

media Schema utile: B S O I

Inizia con: B

B Finisce con: I

Perchè la soluzione è Borsoni? I borsoni sono perfetti per chi ama viaggiare senza rinunciare allo spazio. Sono pratici e capienti, ideali per trasportare tutto il necessario in modo semplice e organizzato. Con un borsone si può partire leggeri ma senza dimenticare nulla, pronti per ogni avventura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Borsoni' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Comode e capienti sacche da viaggio: risposta da 7 lettere

In presenza della definizione "Comode e capienti sacche da viaggio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Borsoni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Altre definizioni con la stessa soluzione

Definizioni collegate

Cruciverba con 'comode'

Cruciverba con 'capienti'