Comode e capienti sacche da viaggio
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Comode e capienti sacche da viaggio' è 'Borsoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Comode e capienti sacche da viaggio
- Risposta: BORSONI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Vocali: 3
- Consonanti: 4
- Parole: 1
- Difficoltà: media
- Schema utile: BSOI
- Inizia con: B
- Finisce con: I
Perchè la soluzione è Borsoni? I borsoni sono perfetti per chi ama viaggiare senza rinunciare allo spazio. Sono pratici e capienti, ideali per trasportare tutto il necessario in modo semplice e organizzato. Con un borsone si può partire leggeri ma senza dimenticare nulla, pronti per ogni avventura. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Comode e capienti sacche da viaggio: risposta da 7 lettere
In presenza della definizione "Comode e capienti sacche da viaggio", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La risposta corretta è Borsoni. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.