La Soluzione ♚ Ha piccole bacche rosse La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RIBES . Ecco la soluzione verificata per la definizione Ha piccole bacche rosse. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Ha piccole bacche rosse: Giugno con corimbi molto densi di fiorellini giallastri. sviluppa piccole bacche rosse che maturano in autunno. sono commestibili, anche se di cattivo gusto... Ribes (L., 1753) è l'unico genere appartenente alla famiglia delle Grossulariaceae, diffuso nell'intero emisfero boreale ed in Sudamerica. Comprende piante coltivate a scopo alimentare (come il ribes rosso, l'uva spina, e il cassis utilizzato in Francia per la crème de cassis) e a scopo ornamentale.

Altre Definizioni con ribes; piccole; bacche; rosse;