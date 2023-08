Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VITE NERA

Significato/Curiosita : Altro nome del tamaro l erba rampicante dalle bacche rosse

vite, mentre i giovani getti ricordano il turione degli asparagi. per questi motivi i vari nomi in vernacolo, in genere, fanno riferimento alla vite o...