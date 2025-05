È vicino all Elba nei cruciverba: la soluzione è Pianosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'È vicino all Elba' è 'Pianosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANOSA

Curiosità e Significato di "Pianosa"

La soluzione Pianosa di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pianosa per scoprire curiosità e dettagli utili.

Pianosa è un'isola situata nell'arcipelago toscano, vicino all'isola d'Elba. Parte del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, è caratterizzata da una natura incontaminata e da spiagge tranquille. L'isola è nota anche per la sua storia legata al penitenziario, ora dismesso.

Come si scrive la soluzione: Pianosa

Non riesci a risolvere la definizione "È vicino all Elba"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

