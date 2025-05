In uno speciale reparto ospedaliero si ricoverano i grandi nei cruciverba: la soluzione è Ustionati

USTIONATI

Curiosità e Significato di "Ustionati"

Ustionati si riferisce a persone che hanno subito ustioni, ovvero lesioni cutanee causate da calore, sostanze chimiche, elettricità o radiazioni. Questi pazienti necessitano spesso di cure specializzate in reparti ospedalieri dedicati, dove possono ricevere trattamenti adeguati per le loro condizioni.

Come si scrive la soluzione: Ustionati

Hai trovato la definizione "In uno speciale reparto ospedaliero si ricoverano i grandi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

U Udine

S Savona

T Torino

I Imola

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

