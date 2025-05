Una Repubblica come Genova e Amalfi nei cruciverba: la soluzione è Marinara

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una Repubblica come Genova e Amalfi' è 'Marinara'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MARINARA

Curiosità e Significato di "Marinara"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Marinara, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La parola marinara evoca le storiche repubbliche marine italiane, come Genova e Amalfi, che prosperavano grazie al commercio marittimo. Il termine si riferisce anche alla cucina tipica a base di pomodoro e frutti di mare, simbolo delle tradizioni culinarie delle città costiere italiane.

Come si scrive la soluzione: Marinara

La definizione "Una Repubblica come Genova e Amalfi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D B R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARDI" BARDI

