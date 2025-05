Smembrare una rivista foglio per foglio nei cruciverba: la soluzione è Spaginare

SPAGINARE

Curiosità e Significato di "Spaginare"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Spaginare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba

Spaginare significa separare le pagine di un documento o di una rivista, sfogliandole una a una. Questo processo permette di esaminare ogni foglio singolarmente, facilitando la consultazione del contenuto e l'organizzazione del materiale cartaceo. Spaginare è spesso utilizzato in contesti di archiviazione e catalogazione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il bizzarro disegno che si ottiene ripiegando il foglio con una macchia d inchiostroParte posteriore del foglioUn sottilissimo foglio per gli acquerelli e le litografieIl foglio del diplomaLinea tracciata sul foglio di un quaderno

Come si scrive la soluzione: Spaginare

Se "Smembrare una rivista foglio per foglio" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta

S Savona

P Padova

A Ancona

G Genova

I Imola

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

