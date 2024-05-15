Publio Licinio imperatore romano dal 253 al 260

SOLUZIONE: VALERIANO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Publio Licinio imperatore romano dal 253 al 260" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall'enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell'uso pratico.

Le 9 lettere della soluzione Valeriano:

V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli R Roma I Imola A Ancona N Napoli O Otranto

