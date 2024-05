Imperatore romano d origine iberica

Aggettivo

Curiosità su: Marco Ulpio Nerva Traiano (in latino Marcus Ulpius Nerva Traianus; nelle epigrafi: imperator • caesar • divi • nervae • filivs • marcvs • vlpivs • nerva • traianvs • optimvs • avgvstvs • fortissimvs • princeps • germanicvs • dacicvs • parthicvs; Italica, 18 settembre 53 – Selinunte in Cilicia, 8 agosto 117) è stato un imperatore e militare romano, regnante dal 98 al 117. Traiano nacque nella città di Italica, colonia di italici nella provincia dell'Hispania Baetica (attuale Andalusia, Spagna). La gens Ulpia di cui faceva parte proveniva dall'Umbria, in particolare da Todi. Suo padre Marcus Ulpius Traianus, anche nato nella città di Italica in Hispania, era senatore, e quindi Traiano apparteneva ad una famiglia senatoria. Valente militare e popolare comandante, venne adottato da Nerva nel 97, succedendogli due anni dopo. Esaltato già dai contemporanei e ricordato dagli storici antichi come Optimus princeps ovvero miglior imperatore, da molti storici moderni e contemporanei è considerato, in virtù del suo operato e delle sue grandi capacità come generale, amministratore e politico, come uno degli statisti più completi e parsimoniosi della storia, e uno dei migliori imperatori romani.

traiano m sing

(storia) di Traiano

Sillabazione

tra | ià | no

Pronuncia

IPA: /tra'jano/

Etimologia / Derivazione

dal latino Traianus