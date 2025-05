Per triturare il caffè nei cruciverba: la soluzione è Macinino

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Per triturare il caffè' è 'Macinino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MACININO

Curiosità e Significato di "Macinino"

Hai risolto il cruciverba con Macinino? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Macinino.

Il macinino è un dispositivo utilizzato per ridurre in polvere o granuli piccoli il caffè, facilitando così la preparazione della bevanda. Può essere manuale o elettrico e consente di ottenere diverse granularità a seconda del metodo di preparazione desiderato, come espresso o filtro.

Come si scrive la soluzione: Macinino

Se "Per triturare il caffè" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

C Como

I Imola

N Napoli

I Imola

N Napoli

O Otranto

