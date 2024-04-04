Triturare con i denti nei cruciverba: la soluzione è Masticare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Triturare con i denti' è 'Masticare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASTICARE

Curiosità e Significato di Masticare

Approfondisci la parola di 9 lettere Masticare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Triturare coi dentiProvoca mal di dentiDenti per azzannarePesce dai denti poderosiRosicchiano il ferro coi denti

Come si scrive la soluzione Masticare

Stai cercando la risposta alla definizione "Triturare con i denti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Masticare:
M Milano
A Ancona
S Savona
T Torino
I Imola
C Como
A Ancona
R Roma
E Empoli

