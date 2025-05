Le ex isole italiane nell Egeo nei cruciverba: la soluzione è Dodecaneso

Home / Soluzioni Cruciverba / Le ex isole italiane nell Egeo

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Le ex isole italiane nell Egeo' è 'Dodecaneso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DODECANESO

Curiosità e Significato di "Dodecaneso"

La parola Dodecaneso è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Dodecaneso.

Il Dodecaneso è un gruppo di isole situato nel Mar Egeo, appartenente alla Grecia ma storicamente legato all'Italia. Comprende isole come Rodi e Kos, e il nome deriva dal greco dodékana, che significa dodici, riferendosi al numero di isole principali del gruppo.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Isola nell EgeoIsole del mar EgeoIsola greca nell EgeoLe isole spagnole nell AtlanticoCirconda le isole Hawai

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Dodecaneso

Non riesci a risolvere la definizione "Le ex isole italiane nell Egeo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

N Napoli

E Empoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I N N O E C A N R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANNONIERI" CANNONIERI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.