Isole del mar Egeo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Isole del mar Egeo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SPORADI

Significato/Curiosita : Isole del mar egeo

Il mar egeo (in greco: aa pa, egeo pelagos, [e'eo 'pelaos], in turco: ege denizi) è un mare del mar mediterraneo situato tra la parte meridionale... Con il toponimo sporadi sono indicati alcuni arcipelaghi del mar egeo. nell'antica grecia il nome sporadi (che significa "sparse") venne coniato per designare...