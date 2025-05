La si ingessa in cima nei cruciverba: la soluzione è Stecca

Home / Soluzioni Cruciverba / La si ingessa in cima

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La si ingessa in cima' è 'Stecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STECCA

Curiosità e Significato di "Stecca"

La soluzione Stecca di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Stecca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Stecca si riferisce a una striscia rigida o un bastone utilizzato per sostenere o immobilizzare una parte del corpo, come nel caso di una frattura. L'espressione la si ingessa in cima sottintende l'idea di applicare un supporto rigido per fissare la posizione corretta delle ossa durante la guarigione.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quando si rompe lo si ingessaOrtaggi di cui si mangia la cimaUn impresa che si conclude in cimaSi apre in cima al vulcanoSi trovano in cima ai camini

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Stecca

La definizione "La si ingessa in cima" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

T Torino

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L F N E A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FALENA" FALENA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.