La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Guadagno rendita' è 'Provento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVENTO

Curiosità e Significato di "Provento"

Provento si riferisce ai guadagni o ai redditi generati da un'attività o da un investimento. Può includere interessi, dividendi, affitti o altri flussi di entrata, rappresentando quindi il risultato economico positivo derivante da capitali o beni impiegati.

Come si scrive la soluzione: Provento

Hai davanti la definizione "Guadagno rendita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

