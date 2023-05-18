Una fonte di guadagno

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una fonte di guadagno' è 'Risorsa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RISORSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una fonte di guadagno" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: CESPITE

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una fonte di guadagno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Risorsa? Una risorsa rappresenta un elemento che può essere sfruttato per ottenere benefici economici o materiali. È qualcosa di utile che contribuisce al raggiungimento di obiettivi, come il denaro, le materie prime o il capitale umano. La capacità di utilizzare correttamente una risorsa permette di aumentare le possibilità di successo e di sviluppo. In ogni attività, la gestione efficace delle risorse è fondamentale per migliorare i risultati e generare profitto.

Una fonte di guadagno nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Risorsa

Quando la definizione "Una fonte di guadagno" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una fonte di guadagno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Risorsa:

R Roma I Imola S Savona O Otranto R Roma S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una fonte di guadagno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

