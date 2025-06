Rendita a fine carriera nei cruciverba: la soluzione è Pensione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Rendita a fine carriera' è 'Pensione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENSIONE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Pensione, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Pensione? La pensione è il pagamento periodico che si riceve al termine della carriera lavorativa, come forma di sostegno economico per il proprio futuro. È una sorta di rendita che permette di godersi la vecchiaia senza preoccupazioni finanziarie, grazie ai contributi versati nel corso degli anni. In definitiva, rappresenta il traguardo di un percorso professionale e il punto di partenza per una nuova fase della vita.

Hai trovato la definizione "Rendita a fine carriera" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

N Napoli

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

