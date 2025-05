Un domicilio che viene imposto dal giudice nei cruciverba: la soluzione è Coatto

COATTO

Curiosità e Significato di "Coatto"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Coatto, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il termine coatto si riferisce a una forma di domicilio obbligatorio stabilito da un'autorità giudiziaria. In contesti legali, indica una misura che vincola una persona a risiedere in un luogo specifico, spesso per motivi di sicurezza o prevenzione di reati.

Come si scrive la soluzione: Coatto

C Como

O Otranto

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T T O E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TETTO" TETTO

