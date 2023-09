Viene imposto alla nascita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene imposto alla nascita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOME

Significato/Curiosita : Viene imposto alla nascita

Nuova imposta. la direttiva viene recepita, con rimpiazzo di undici imposte e bolli antecedenti, tra cui l'imposta generale sulle entrate, le imposte sul... Census area di nome (alaska) nome – città della contea di barnes (dakota del nord) nome – città della contea di jefferson (texas) nome (o sostantivo)... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Viene imposto alla nascita : viene; imposto; alla; nascita; viene sempre a galla; Tipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia; Avviene quando il grano è biondo; viene prima del weekend; viene utilizzata per la produzione di candele; imposto a forza; Ordinato imposto ; Fu imposto a Napoleone; Ingiunto, imposto ; Un domicilio imposto dal giudice; Apposta per questo scopo detto alla latina; Viene sempre a galla ; Sporge dalla facciata; Richiamato alla mente; Accecate dalla collera; Lo era per nascita Einstein; I propri si hanno alla nascita ; Si coniuga dalla nascita ; Kal: è il nome di nascita di Superman; È fausto a ogni nascita ;

Cerca altre Definizioni