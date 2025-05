Cadere in povertà nei cruciverba: la soluzione è Immiserirsi

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Cadere in povertà' è 'Immiserirsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMMISERIRSI

Curiosità e Significato di "Immiserirsi"

Approfondisci la parola di 11 lettere Immiserirsi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Impoverirsi è il processo attraverso il quale una persona o una comunità perde le proprie risorse economiche, riducendo il proprio tenore di vita e le possibilità di soddisfare i bisogni fondamentali. Questo fenomeno può essere causato da eventi come la perdita di lavoro, debiti o crisi economiche.

Mancanza di mezzi povertàSe è figurata non fa cadere ma incoraggiaPovertà di sentimentiPuò cadere tra capo e colloFa cadere in trappola

Come si scrive la soluzione: Immiserirsi

Se "Cadere in povertà" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

I Imola

M Milano

M Milano

I Imola

S Savona

E Empoli

R Roma

I Imola

R Roma

S Savona

I Imola

