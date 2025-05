Le armi da fuoco scelte per il duello nei cruciverba: la soluzione è Pistole

PISTOLE

Curiosità e Significato di "Pistole"

Le pistole sono armi da fuoco portatili, progettate per essere utilizzate con una mano. Nei duelli, erano scelte per la loro maneggevolezza e precisione. Tradizionalmente, i duellanti si sfidavano utilizzando pistole simili, garantendo un confronto equo e determinando il coraggio e la skill di ciascun partecipante.

Come si scrive la soluzione: Pistole

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

E Empoli

