La definizione e la soluzione di: Le armi da fuoco impiegate nei duelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PISTOLE

Significato/Curiosita : Le armi da fuoco impiegate nei duelli

Tipiche tattiche impiegate sul campi di battaglia. la crescente importanza delle armi da fuoco portò all'adozione di formazioni miste, formate da picchieri,... Il termine pistola indica comunemente un'arma da sparo a canna corta o arma corta concepita per essere impugnata con una sola mano. La pistola ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Le armi da fuoco impiegate nei duelli : armi; fuoco; impiegate; duelli; Il marinaio alle prime armi ; I montoni fra le armi antiche; Resa delle armi ; Lo sport in cui si usano le armi bianche; Festa d armi medievale; La azionano i Vigili del fuoco ; Fessura per bocche da fuoco ; Trattare a fuoco vivo; Conteneva il fuoco sacro; Sacerdotessa del fuoco ; Antiche macchine da guerra impiegate negli assedi; Sostanze impiegate per le analisi chimiche; impiegate telefoniche; Potevano provocare i duelli ; Armi da fuoco dei duelli ; Nei duelli erano sempre pari; L insieme delle norme nei duelli d onore;

Cerca altre Definizioni